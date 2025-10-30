Президент Володимир Зеленський у четвер, 30 жовтня, підписав закони, за якими з 5 листопада 2025 року воєнний стан і загальна мобілізація в Україні продовжується ще на 90 днів — до 3 лютого 2026 року.

Картки відповідних законів №14128 і №14129 за підписом президента опубліковано на сайті Верховної Ради.

20 жовтня Володимир Зеленський вкотре запропонував Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні.

21 жовтня український парламент підтримав продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в умовах повномасштабної війни до 3 лютого 2026 року. Це було вже 17-те голосування за ці питання в поточному скликанні Ради.

15 липня нардепи ушістнадцяте схвалили продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в умовах повномасштабної війни. 25 липня Зеленський підписав ці закони.

Воєнний стан в Україні діє від 24 лютого 2022 року — з дня повномасштабного вторгнення Росії. Його продовжують кожні 90 днів, відповідно до Конституції.