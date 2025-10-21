Рада підтримала продовження воєнного стану і мобілізації в Україні

Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в умовах повномасштабної війни до 3 лютого 2026 року.

За законопроєкт №14128 про продовження воєнного стану проголосували 317 народних депутатів.

Законопроєкт №14129 про продовження загальної мобілізації підтримали 315 парламентарів.

Це вже 17-те голосування за ці питання в поточному скликанні.

Воєнний стан в Україні діє від 24 лютого 2022 року — дня повномасштабного вторгнення Росії. Його продовжують кожні 90 днів відповідно до Конституції.

15 липня Верховна Рада у 16-те схвалила продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в умовах повномасштабної війни. 25 липня Зеленський підписав ці закони.