В Україні правоохоронці з січня 2022 року по вересень 2025 року відкрили майже 290 тисяч кримінальних справ за самовільне залишення частини (СЗЧ) і дезертирство.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит видання "Українська правда".

У відомстві кажуть, що із січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ, а 53 954 — за дезертирство.

Для порівняння: упродовж січня 2022 — вересня 2024 років правоохоронці зареєстрували близько 60 тисяч справ за самовільне залишення частини, майже 30 тисяч — за дезертирство.

На початку серпня директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявляв, що завдяки спрощеному механізму повернення на службу для тих, хто вперше залишив військову частину, з 29 листопада 2024 року по серпень 2025-го на службу повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.