Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію.

Законопроєкти №14128 та №14129 опублікували на сайті Ради.

Воєнний стан та мобілізація в Україні тривають до 5 листопада. Їх планують продовжити на 90 днів — до лютого 2026 року. Законопроєкти має підтримати парламент.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкти має розглянути Комітет Ради з питань оборони, а 21 жовтня має відбутися голосування у залі Ради.

Це буде вже 17 голосування за ці питання у поточному скликанні.

15 липня Верховна Рада у 16-те схвалила продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в умовах повномасштабної війни. 25 липня Зеленський підписав ці закони.