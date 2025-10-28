Єврокомісія пропонує асоціювати Україну з програмою GOVSATCOM

Європейська комісія запропонувала державам-членам Європейського Союзу ухвалити рішення про початок переговорів з Україною з метою подальшої участі Києва в компоненті Урядового супутникового зв'язку (GOVSATCOM) Космічної програми Європейського Союзу та Програмі безпечного зв'язку ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Зазначається, що GOVSATCOM розроблений для гарантування безпечних та стійких можливостей супутникового зв'язку шляхом об'єднання та спільного використання наявних супутникових ресурсів держав-членів та приватних операторів.

"Безпечне підключення є важливим для стійкості Європи. Поглиблюючи нашу співпрацю з Україною, ми зміцнюємо нашу спільну безпеку та нашу здатність діяти у світі, що швидко змінюється, — сказала Хенна Вірккунен, виконавча віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії.

У ЄК зазначили, що ця ініціатива доповнює ширші інвестиції ЄС у суверенні космічні можливості, зокрема IRIS², який буде розгорнуто до 2030 року для створення безпечного та стійкого зв'язку по всій Європі та за її межами. Вона також відповідає постійній підтримці ЄС України за допомогою таких інструментів, як SAFE.

У Комісії наголосили, що майбутня угода між Україною та ЄС посилить стійкість інфраструктури зв'язку ЄС, забезпечивши додаткові потужності безпечного зв'язку в стратегічно важливому регіоні.

Комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс сказав, що участь України посилить можливості Європи у сфері безпеки космосу у критичний момент: Це вирішальний крок до сильнішої, більш об’єднаної Європи, яка зможе захистити своїх громадян на землі та в космосі".

Речник Єврокомісії Тома Реньє на брифінгу пояснив, що ЄК хоче повністю асоціювати Україну з програмою GOVSATCOM, "тому, що оборона і космос йдуть пліч-о-пліч".

"Ми вже повністю асоціювали Україну з нашою оборонною програмою. Тепер настав час зробити те саме для космосу. Асоціювання України з GOVSATCOM надасть безпечне космічне сполучення. Це життєво важливо для конкурентоспроможності України, для країни в цілому та для її громадян. А також це створить дистанційну синергію між українськими та європейськими компаніями", — сказав він.

Посилення співпраці в компоненті GOVSATCOM є наступним кроком у просуванні участі України в Космічній програмі ЄС. Перший крок зроблено у квітні 2025 року, коли ЄС та Україна підписали угоду про участь України в компонентах Copernicus, космічних погодних явищ та навколоземних об'єктів Космічної програми ЄС.