Рада ЄС затвердила оновлений план України в межах Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу схвалила зміни до Плану України, які є частиною програми Ukraine Facility на 50 мільярдів євро. Оновлення, запропоноване українським урядом у серпні, стосується коригування термінів реформ, проте ключові зобов'язання України залишилися незмінними.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України 25 жовтня.

Як повідомили у міністерстві, оновлення Плану відбулось у плановому порядку. Робота над змінами тривала декілька місяців спільно з експертами Європейської Комісії (зокрема, DG NEAR) та центральними органами виконавчої влади України.

Під час оновлення документа зобов’язання України залишилися незмінними. Внесені зміни стосувалися коригування строків реалізації окремих кроків відповідно до логіки впровадження реформ.

"Ми працюємо у динамічному середовищі й оновлення Плану дозволяє враховувати реальний економічний контекст", — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Він додав, що ухвалені зміни не змінюють суті реформ, але "демонструють стабільність партнерства і передбачуваність процесів". Україна продовжить реалізацію Плану в оновлених часових межах.

Що відомо про програму Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро. 27 лютого Європарламент підтримав це рішення, а наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту.

Програма Ukraine Facility передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

22 травня 2024-го Україна та Євросоюз підписали рамкову угоду щодо фінансування в межах Ukraine Facility. Документ визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема, щодо управління та контролю використання коштів, а також спільних заходів для запобігання корупції.