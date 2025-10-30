Постачання Трансбалканським маршрутом з Греції до України відновлюється після двомісячної перерви завдяки значному зниженню тарифів на транзит.

Про це повідомляє ExPro Consulting.

На листопад 2025 року три компанії забронювали потужності для імпорту природного газу до України так званим "Маршрутом 1" (Трансбалканський напрямок). Це грецька DEPA Commercial, швейцарська Axpo Trading та "D.Trading" (дочірня компанія української групи ДТЕК, — ред.).

Загальний обсяг заброньованих ними потужностей становить 0,6 мільйона кубометрів на добу. Загалом оператори ГТС п'яти країн — Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України — пропонували до бронювання майже 1,9 мільйона кубометрів на добу.

У вересні та жовтні цей маршрут не використовували, і імпорт газу з цього напрямку не здійснювали. Постачання припинилися через високі тарифи та відсутність довгострокових гарантій. Загалом у липні-серпні, за оцінками ExPro, цим шляхом було доправлено18 мільйонів кубометрів газу.

Відновлення бронювання стало можливим завдяки тому, що оператори ГТС Молдови та Румунії наприкінці жовтня затвердили 50% знижку на тариф на транзит газу цим маршрутом. Знижка діятиме пів року – до кінця квітня 2026-го.

Іншою важливою причиною є потреба України у збільшенні імпорту газу напередодні опалювального сезону, особливо після суттєвого падіння внутрішнього видобутку внаслідок російських атак.