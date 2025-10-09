У Греції правоохоронці викрили угруповання, яке займалася торгівлею людьми

Правоохоронці Греції викрили угруповання, яке займалося торгівлею людьми, змушуючи десятки громадян Непалу працювати на фермах по всій країні.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на грецьку поліцію.

Зазначається, що за підозрами в участі в угрупованні, яке, за даними слідства, діяло у країні щонайменше з листопада 2024 року, висунуто звинувачення 17 людям, у тому числі 10 громадянам Пакистану.

Крім цього ще 100 людей було заарештовано за відсутність законних дозволів на проживання.

Як заявили правоохоронці, непальські чоловіки працювали й жили в "антисанітарних і нелюдських умовах". Правоохоронне агентство Євросоюзу Європол надало допомогу в операції з ліквідації угруповання та розширить розслідування на інші країни.

Як стверджують у поліції, одній із підозрюваних членкинь угруповання, 29-річній жінці з Непалу, було доручено рекламувати вакансії в Греції та ЄС та вербувати чоловіків, які легально працювали у країнах Європи, зокрема, в Румунії. Вона обіцяла їм кращу зарплату і хороші умови праці.

Коли ті прибували до Греції, у них забирали документи, що посвідчують особу. Непальці змушені були жити в тимчасових притулках або складах у центральній Греції та на півострові Пелопоннес і працювати в жорстких умовах, отримуючи мінімальну заробітну плату. Деяких з них били, якщо вони намагалися втекти, і змушували платити викуп за звільнення.

На початку липня 2025 року прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про тимчасове припинення процедури надання притулку для мігрантів, які прибувають морем, через різке зростання нелегальної міграції.