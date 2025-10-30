Парламент Словаччини підтримав обмеження швидкості руху тротуаром: що відомо

Парламент Словаччини проголосував за поправку до законодавства, яка встановлює максимальну швидкість руху тротуаром — не більше 6 кілометрів на годину.

Про це повідомили словацький телеканал TA3, а також газета Politico.

Закон набуде чинності 1 січня 2026 року та поширюватиметься на пішоходів, велосипедистів, скейтбордистів та електроскутерів — усіх, кому дозволено пересуватися тротуарами. Представники влади стверджують, що ініціатива спрямована на обмеження швидкості саме двоколісного транспорту.

Цю поправку вніс на розгляд парламенту депутат провладної партії Smer-SD і ексміністр транспорту Любомир Важний. Він наголошував, що закон має на меті підвищити безпеку на тротуарах.

Пропозиція депутата, яку внесли до парламенту кілька тижнів тому, викликала хвилю здивувань, жартів і навіть обурень у соцмережах серед словаків. Водночас її підтримали деякі експерти, які вказали, що 4-5 км/год – це звична швидкість ходьби.

Опозиція вже розкритикувала поправку до закону про дорожній рух.

"Якщо ми хочемо зменшити кількість ДТП, нам потрібні безпечніші велосипедні доріжки, а не абсурдні обмеження, яких фізично неможливо дотримуватися. За зазначеній швидкості велосипедист ледве може утримати рівновагу", — сказав Мартін Пекар з опозиційної ліберальної партії Progresívne Slovensko.

Міністерство внутрішніх справ Словаччини не погодилося з пропозицією Важного, натомість запропонувавши обмежити доступ деяких транспортних засобів на тротуари.