Угорщина працює над формуванням нового альянсу в Європейському Союзі, який би займав скептичну позицію щодо України. Будапешт прагне об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною для створення такого блоку.

Про це пише видання POLITICO з посиланням на провідного політичного радника прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Я думаю, що це станеться — і буде все більш і більш помітним", — сказав Балаж Орбан, коли його запитали про можливість створення скептичного щодо України альянсу, який почне діяти як блок у Єврораді.

За словами радника, Угорщина бачить потенціал у співпраці з Прагою та Братиславою для посилення голосів, скептично налаштованих до поточної політики Євросоюзу щодо України.

Ця ініціатива, як зазначається, спрямована на консолідацію позицій тих країн, які можуть бути не згодні з загальним курсом підтримки Києва, що наразі домінує в Брюсселі. Формування такого альянсу може вплинути на ухвалення майбутніх рішень ЄС, що стосуються України, зокрема, питань фінансової та військової допомоги.

Угорщина, Чехія та Словаччина разом із Польщею вже входять до регіонального об'єднання "Вишеградська група" (V4). Однак повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило розкол усередині цього альянсу, насамперед через кардинально різні позиції Угорщини та Польщі, яка є одним з найактивніших союзників Києва.

Формування такого нового альянсу всередині ЄС може вплинути на ухвалення майбутніх рішень, що стосуються України, зокрема, питань фінансової та військової допомоги.

Угорщина на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном послідовно займає найбільш скептичну позицію в ЄС щодо підтримки України, часто блокуючи або затримуючи санкції проти Росії та надання фінансової і військової допомоги Києву.

Окрім того, у Словаччині нині при владі премʼєр-міністр Роберт Фіцо, чия риторика щодо війни в Україні багато в чому збігається з позицією Орбана.

Водночас Чехія наразі має один із найбільш проукраїнських урядів в ЄС. Проте Угорщина, ймовірно, робить ставку на майбутні політичні зміни в Празі або на співпрацю з опозиційними силами.