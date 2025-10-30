Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що заявив, що Пекін і Вашингтон повинні забезпечити стабільний розвиток китайсько-американських відносин. За його словами цього вимагає реальність

Цю заяву, яку наводить китайське державне інформагентство Xinhua, він зробив за підсумками зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Зокрема Сі вважає, що під їхнім із Трампом спільним керівництвом, китайсько-американські відносини загалом залишаються "стабільними". Він зауважив під час останнього раунду консультацій у малайзійському Куала-Лумпурі, економічні та торгівельні команди обох країн досягли "базового консенсусу щодо вирішення основних проблем".

Водночас китайський лідер визнав, що з огляду "на різні національні умови", Пекін і Вашингтон не завжди мають спільну думку, і між економіками обох країн час від часу "виникають тертя".

"Ми з вами стоїмо біля керма китайсько-американських відносин. Зіткнувшись з вітром, хвилями та викликами, ми повинні залишатися на правильному курсі, орієнтуватися в складному ландшафті та забезпечувати стабільне плавання вперед гігантського корабля китайсько-американських відносин", — зазначив Сі.

З огляду на це він наголосив, що економічна та торгівельна взаємодія "має залишатися баластом і рушійною силою зв'язків, а не перешкодами чи джерелами конфлікту", закликавши зосередитися на довгострокових вигодах.

Сі також закликав американсько-китайські економічні та торгівельні групи постійно звужувати перелік проблем натомість розширюючи перелік співпраці "на основі принципів рівності, поваги та взаємної вигоди".

Лідер КНР запевнив, що "розвиток і відродження Китаю йдуть пліч-о-пліч із баченням Трампа "зробити Америку знову великою".

"Китай і Сполучені Штати повинні бути партнерами та друзями. Цього нас навчила історія і цього вимагає реальність", – резюмував він.

Зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа у Південній Кореї

30 жовтня Сі й Трамп на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в південнокорейському місті Пусані провели двосторонню зустріч. Вона була першою після початку другого терміну Трампа на посаді президента США.

Політики обговорювали питання глобальної безпеки, торгівельні відносини та шляхи зменшення напруги між Вашингтоном і Пекіном.

Також однією з тем зустрічі стала війна РФ проти України. За словами очільника Білого дому, За його словами, обидві сторони домовилися спільно шукати шляхи до її врегулювання.