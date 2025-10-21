Ексголова Укренерго Володимир Кудрицький прокоментував обушки, які вранці 21 жовтня у нього провели співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) та назвав цю ситуацію "абсурдною". Він вважає, вона має "політичний підтекст".

Про це колишній посадовець написав у Facebook.

Кудрицький зауважив, що обшуки його автівки проводились без ухвали суду.

"Одразу скажу – ніхто мене ні в чому не підозрює. Сьогодні рано вранці недалеко від мого будинку слідчі ДБР провели обшук мого авто. Обшук проводився без ухвали суду через "невідкладність", хоча справа сама по собі відкрита досить давно", — каже ексочільник Укренерго.

За його словами, спочатку його автівку зупинила патрульна поліція нібито для перевірки документів.

"І після того, як я на телефоні показав свій статус у "Резерв+", якась невідома людина у формі, яка стояла поруч, забрала його у мене з рук і побігла у невідомому напрямку. Після цього одразу підійшли працівники ДБР і повідомили про "невідкладний обшук". За збігом обставин, мій телефон невдовзі опинився у них в руках", — каже Кудрицький.

Після цього обшуки ДБР проводилися у нього вдома, але на цей раз — вже з ухвалою суду. Ексголова Укренерго вважає, що оголошена правоохоронцями версія щодо розкрадання коштів при вирубці лісу жодним чином не співвідноситься з його діяльністю.

"А головне, що ніяких натяків на це у наданих мені документах не було, я схильний вважати, що метою сьогоднішніх подій було лише отримати доступ до мого телефону і почитати, про що ж там таке цікаве і з ким я переписуюся. Можу розчарувати одразу: окрім побутових і поточних робочих питань у листуванні можна знайти хіба що критичні відгуки щодо високого рівня політичної корупції в нашій країні, досить хаотичної і бездарної системи управління енергетикою...", — сказав він.

Вранці 21 жовтня ДБР провело обшуки Кудрицького. Правоохоронці розслідують можливе зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії. Йдеться про штучне завищення обсягів вирубки лісу й вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей. Також обшуки пройшли в Укренерго, у приміщеннях підрядної організації та інших, які слідство вважає залученими до схеми.

Видання "Економічна правда" пише, що правоохоронці відкрили не одне кримінальне провадження через можливі зловживання Кудрицького під час його перебування на посаді очільника Укренерго.

Звільнення Кудрицького з посади очільника Укренерго

За інформацією Суспільного, Кудрицького вирішили звільнити після Ставки головнокомандувача 30 серпня 2024 року, на якій був присутній міністр енергетики Герман Галущенко. Після цього Кудрицькому запропонували звільнитися за власним бажанням. За інформацією видання Forbes, посадовець відмовився.

Тож Кудрицького могли звільнити лише рішенням наглядової ради, до складу якої входять 3 незалежні члени та 3 представників України. 2 вересня 2024 року більшістю голосів наглядової ради звільнили Кудрицького.

Після цього голова наглядової ради Укренерго Данієль Доббені та незалежний член ради Педер Андреасон 3 вересня, подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень. Вони вважають зняття з посади Кудрицького політичного вмотивованим. Вони наголошують, що "за результатами представленого звіту (про поточну роботу Укренерго), для нього (йдеться про звільнення Кудрицького) немає жодних обґрунтованих підстав".