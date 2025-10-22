Кудрицький розповів, який статус отримав у справі ДБР після обшуків

Ексголова Укренерго Володимир Кудрицький, у якого вранці 21 жовтня Державне бюро розслідувань (ДБР) провело обшук, розповів про свій статус свідка у справі про порушення під час вирубки лісу.

Про це Кудрицький сказав в ефірі "Радіо Свобода".

"Я маю статус свідка. Навіть правоохоронцям досить складно буде «викрутити» там якийсь інший статус. Подивимося, як розвиватиметься ситуація", — зазначив експосадовець Укренерго.

Він нагадав, що відкрите провадження стосується подій, коли він уже не працював в Укренерго: "Тобі ставлять запитання: «Скажіть, ви знаєте обставини порубки дерев у 2025 році?» Так я вже не працюю в компанії понад рік. «Ну, напевно, тоді не пам’ятаєш». От приблизно такий діалог", — сказав він.

Він додав, що сьогодні, 22 жовтня, був на першому допиті і з цієї розмови зрозумів, що підстави для його обшуку були, "м’яко кажучи, трохи натягнуті".

Обшуки в Кудрицького

Вранці 21 жовтня ДБР провело обшуки Кудрицького. Правоохоронці розслідують можливе зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії. Йдеться про штучне завищення обсягів вирубки лісу й вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей. Також обшуки пройшли в Укренерго, у приміщеннях підрядної організації та інших, які слідство вважає залученими до схеми.

Видання "Економічна правда" пише, що правоохоронці відкрили не одне кримінальне провадження через можливі зловживання Кудрицького під час його перебування на посаді очільника Укренерго.

Сам Кудрицький прокоментував обшуки на Facebook: назвав цю ситуацію "абсурдною". Він вважає, що вона має "політичний підтекст". Кудрицький зауважив, що обшуки його автівки проводились без ухвали суду. Він припускає, що справжня мета обшуків була — отримати доступ до його телефону.

Звільнення Кудрицького з посади очільника Укренерго

За інформацією Суспільного, Кудрицького вирішили звільнити після Ставки головнокомандувача 30 серпня 2024 року, на якій був присутній міністр енергетики Герман Галущенко. Після цього Кудрицькому запропонували звільнитися за власним бажанням. За інформацією видання Forbes, посадовець відмовився.

Тож Кудрицького могли звільнити лише рішенням наглядової ради, до складу якої входять 3 незалежні члени та 3 представників України. 2 вересня 2024 року більшістю голосів наглядової ради звільнили Кудрицького.

Після цього голова наглядової ради Укренерго Данієль Доббені та незалежний член ради Педер Андреасон 3 вересня, подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень. Вони вважають зняття з посади Кудрицького політичного вмотивованим. Вони наголошують, що "за результатами представленого звіту (про поточну роботу Укренерго), для нього (йдеться про звільнення Кудрицького) немає жодних обґрунтованих підстав".