В Естонії біля військової бази збили невідомий дрон
ЕстоніяДронАРМІЯСВІТПОДІЇ

Надія Собенко
На півдні Естонії, поблизу військової бази Reedo, зафіксували два безпілотники невідомого походження, один із них збили, але не змогли знайти уламки.

Про це повідомляє Postimees.

"17 жовтня о 16:30 союзники виявили дрони, що летіли в безпосередній близькості від військового містечка 2-ї піхотної бригади. Один із них збили з антидронової рушниці", – повідомила прессекретарка Генштабу Сил оборони Лійз Ваксманн.

За її словами, Сили оборони спільно з департаментом поліції та прикордонної охорони намагалися знайти збитий апарат, однак у районі передбачуваного падіння його не виявили.

Більше подробиць Ваксманн не повідомила, зауваживши, що Сили оборони «не коментують детально інциденти, пов'язані з безпекою».

У містечку Reedo також дислокується 5-й ескадрон 7-го кавалерійського полку США (5-7 CAV) – бронетанковий розвідувальний підрозділ.

З 10 вересня 2025 року РФ порушує повітряний простір країн-членів НАТО. За цей час російські дрони й літаки, а також невідомі БПЛА, регулярно фіксували над територією Польщі, Румунії, Естонії, Данії, Франції, Німеччини.

