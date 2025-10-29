У Нідерландах розпочалися дострокові парламентські вибори

У середу, 29 жовтня, у Нідерландах розпочалося голосування на дострокових парламентських виборах. Дільниці працюватимуть до 21:00 за місцевим часом (до 20.00 за Києвом).

Про це пише Associated Press та ВВС.

Голосування на більш ніж 10 тисячах виборчих дільниць у Нідерландах визначить, як 150 місць у парламенті поділять між 15 партіями.

За даними опитувань, головними претендентами на лідерство є чотири партії: ультраправа "Партія свободи" (PVV) Герта Вілдерса, блок "Зелені ліві – Трудова партія" (GL–PvdA) під керівництвом Франса Тіммерманса, соціал-ліберальна партія D66 на чолі з Робом Джеттеном та Християнсько-демократичний заклик (CDA).

У 2023 році партія Вілдерса вже здобувала перемогу на виборах, однак перед новою кампанією її рейтинг знизився, адже інші партії відмовляються утворювати з ним коаліцію після того, як у червні 2024 року політик спричинив розпад власного уряду.

За даними видань, нідерландці стикаються з низкою криз у країні — від дефіциту житла до переповнених центрів для біженців. Наразі в країні з населенням близько 18 мільйонів бракує майже 400 тисяч помешкань, тоді як орендна плата й витрати на охорону здоровʼя постійно зростають.

Для майже половини громадян житлова проблема залишається найважливішою. Тому під час передвиборчої кампанії більшість партій пообіцяли розв'язати це питання.

Зокрема, очільник блоку "Зелені ліві – Трудова партія" (GL–PvdA) Франс Тіммерманс пообіцяв зводити щонайменше 100 тисяч нових будинків щороку, а лідер D66 Роб Джеттен запропонував використовувати 1% сільськогосподарських земель для нових житлових проєктів.

Очікується, що попередні результати виборів оголосять до кінця дня.

Парламентські вибори в Нідерландах

У середу, 29 жовтня в Нідерландах переобирають парламент. Це дострокові вибори, які призначені після того, як 3 червня уряд Нідерландів розпався через вихід з коаліції лідера правої "Партії свободи" Герта Вілдерса. Причиною розпаду коаліції стала відмова інших фракції погодитися з його планом щодо обмеження притулку для мігрантів. Цей уряд проіснував 11 місяців.

На цьому тлі прем’єр-міністр країни Дік Схооф подав заяву про відставку, але уточнив, що виконуватиме обовʼязки очільника уряду до проведення виборів та призначення нового Кабміну.

Станом на зараз "Партія свободи" Вілдерса посідає в опитуваннях перше місце, вона має 22% підтримки та здатна отримати понад 30 мандатів. За друге місце змагаються правоцентристський Християнсько-демократичний заклик та ліва партія "Зелені ліві та Трудова партія", вони мають близько 15% рейтингу.

Особливістю парламентських виборів в Нідерландах є відсутність прохідного бар'єра для партій. Отримати місця в парламенті можуть сили з рейтингом в 1-2%, що сприяє політичному різноманіттю, конкуренції та робить необхідними коаліційні угоди. Щоб здобути мінімум у 76 мандатів, переможцю все одно необхідно домовлятися з принаймні кількома партіями та йти на компроміси. Це складний процес, який нерідко затягується в часі.

Цього разу до нижньої палати парламенту Нідерландів можуть потрапити представники 15 політичних сил.