Нідерландців прохають не радитися про вибори з ШІ

Нідерландське управління захисту даних закликало громадян не довіряти порадам, які чат-боти зі штучним інтелектом можуть дати стосовно голосування на парламентських виборах, що мають відбутися 29 жовтня. Відомство назвало рекомендації ШІ ненадійними та явно упередженими.

Про це йдеться в дослідженні, яке орган опублікував на своєму сайті 21 жовтня 2025 року.

Управління стверджує, що провело порівняння роботи чотирьох відомих чат-ботів (ChatGPT, Gemini, Grok та Le Chat) — і виявило, що вони напрочуд часто радять одну з двох партій незалежно від питання або ж команди користувача. У 56% випадків "першим вибором" бота опинялася або "Партія свободи" (PVV) Герта Вілдерса, або "Зелені ліві та Трудова партія" (GroenLinks–PvdA) на чолі з Франсом Тіммермансом. У випадку одного з чат-ботів це сталося у понад 80% випадків.

Інші партії набагато рідше згадуються як кандидати першого вибору, а деякі центристські партії ШІ не згадує майже ніколи — навіть коли введена людиною інформація точно збігається з їхніми програмними позиціями.

Віцеголова управління Монік Вердьє застерегла нідерландців від використання ШІ для ухвалення рішень щодо голосування, назвавши чат-боти такими, що "здаються розумним інструментом, але зазнають невдачі як допоміжний засіб". Вона закликала розробників запобігти використанню власних систем для консультацій щодо виборчих питань.

У Нідерландському управлінні захисту даних вважають: причина у тому, що чат-боти й не розроблялися як допоміжний інструмент для виборців. Їхні поради базуються на неперевірених навчальних даних та інформації з Інтернету, яка може бути неточною або застарілою. Як наслідок, чат-боти на основі ШІ можуть представляти спотворену картину політичного ландшафту та надавати виборцям невірну інформацію.

У заяві управління наголошує, що виявлені недоліки є наслідком того, за яким принципом працюють чат-боти зі штучним інтелектом: вони можуть робити інформацію про вибори більш доступною, але не здатні допомогти користувачу. На думку органу, у такому випадку чат-боти можуть класифікуватися як системи високого ризику відповідно до закону Євросоюзу про штучний інтелект.

Парламентські вибори в Нідерландах

29 жовтня в Нідерландах мають переобрати парламент. Це дострокові вибори, які призначені після того, як 3 червня уряд Нідерландів розпався через вихід з коаліції лідера правої "Партії свободи" Герта Вілдерса. Причиною розпаду коаліції стала відмова інших фракції погодитися з його планом щодо обмеження притулку для мігрантів. Цей уряд проіснував 11 місяців.

Станом на зараз "Партія свободи" Вілдерса посідає в опитуваннях перше місце, вона має 22% підтримки та здатна отримати понад 30 мандатів. За друге місце змагаються правоцентристський Християнсько-демократичний заклик та ліва партія "Зелені ліві та Трудова партія", вони мають близько 15% рейтингу.

Особливістю парламентських виборів в Нідерландах є відсутність прохідного бар'єра для партій. Отримати місця в парламенті можуть сили з рейтингом в 1-2%, що сприяє політичному різноманіттю, конкуренції та робить необхідними коаліційні угоди. Щоб здобути мінімум у 76 мандатів, переможцю все одно необхідно домовлятися з принаймні кількома партіями та йти на компроміси. Це складний процес, який нерідко затягується в часі.

Цього разу до нижньої палати парламенту Нідерландів можуть потрапити представники 15 політичних сил.