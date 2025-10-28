Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл заявив, що його країна прийме початковий етап створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це він заявив на спільній з очільником МЗС України Андрієм Сибігою пресконференції у Києві, передає кореспондентка Суспільного.

За його словами, важливо підтримувати Україну та продовжувати чинити тиск на Росію за допомогою санкцій, але "не втрачаючи з поля зору прагнення до справедливості, забезпечення відповідальності за найсерйозніші злочини, скоєні проти українського народу та країни".

"Справедливість потрібна для тисяч убитих або поранених, для мільйонів переміщених осіб, для невинних дітей, депортованих до Росії, чия доля досі невідома. І щоб підтримати цей процес, я радий оголосити, що Нідерланди будуть приймаючою країною для початкового створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", — сказав ван Віл.

Він також повідомив, що разом з Україною та міжнародними партнерами працюватимуть над розробкою основоположної архітектури трибуналу, "прокладаючи шлях для подальшого етапу, на якому оперативний трибунал розпочне свою роботу з кримінального переслідування та розслідування".

"Бо шлях до справедливості починається з волі рухатися вперед і рішучості робити це разом... У наших спільних інтересах протистояти агресії Росії та змусити її зупинити цю війну, адже ваша боротьба — це також і наша боротьба", — додав очільник МЗС Нідерландів.

Крім того, ван Віл зазначив, що Нідерланди вважають, що РФ повинна відшкодувати Україні завдані збитки, і підтримують використання заморожених російських активів як позики.

"Для Нідерландів очевидно, що Росія повинна заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. З огляду на це, Нідерланди продовжуватимуть прагнути до угоди щодо використання заморожених активів Росії як позики Україні, за умови, звичайно, покриття юридичних та фінансових ризиків", — сказав очільник зовнішньополітичного відомства Нідерландів.

Нагадаємо, зранку 28 жовтня стало відомо, що до Києва з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл. Під час зустрічі зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, ван Віл оголосив про виділення 25 мільйонів євро для підтримки енергопостачання України. Кошти спрямують на придбання необхідного обладнання, аварійний ремонт пошкоджених енергообʼєктів та закупівлю газу.