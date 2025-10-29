Донька першої леді Франції Тіфен Озьєр заявила, що її мати страждає від "глибокої тривоги" через неправдиві твердження про те, що Бріджит Макрон нібито народилася чоловіком.

Про це вона заявила в паризькому суді, передає CNN.

Озьєр сказала, що для неї було важливо свідчити на суді, де десятьох людей звинувачують у кібербулінгу 72-річної першої леді за поширення того, що прокурори назвали "злісними коментарями" щодо її статі та сексуальності.

"Не минає жодного тижня, щоб її не переслідували. У її особистому чи професійному житті не знайдеться людини, яка б не згадувала ці звинувачення", — сказала донька першої леді.

За її словами, Бріджит Макрон змушена постійно зважати на те, як вона виглядає та що вдягає, адже будь-яке фото може бути "спотворене" і використане проти неї в мережі. Таке кіберзнущання, підкреслила Озьєр, суттєво вплинуло на психічний стан її матері і додала, що це "погіршення" підтверджується медичними висновками.

"Вона читає твіти, які їй показують, але більше не хоче цього робити", — сказала вона.

Наймолодша з трьох дітей Бріджит Макрон від першого шлюбу з Андре-Луї Озьєром зазначила, що нападки глибоко зачепили всю родину. Її мати, за словами доньки, спустошена тим, що "її онуки чують усе це" і "не знає, як це зупинити".

У Парижі суд розглядає позов, поданий адвокатом першої леді у серпні 2024 року, в якому стверджується про кібербулінг, що призвело до двох хвиль арештів у лютому та березні 2025 року.

За словами прокурора, початкові розслідування виявили кілька заяв щодо статі та сексуальної орієнтації Бріжит Макрон, а про різницю у віці між нею та президентом, яку назвали "педофілією". Очікується, що судовий розгляд триватиме два дні, а вирок, ймовірно, буде винесено пізніше.

Серед восьми чоловіків та двох жінок, яких судять, є обраний посадовець, власник галереї, ІТ-фахівець, вчитель, управитель нерухомістю та власник бізнесу. Усім їм від 41 до 60 років. Якщо обвинувачення буде доведено, підсудним загрожує до двох років позбавлення волі.

Судовий процес відбувся через три місяці після того, як Макрон та його дружина подали позов про наклеп за 22 пунктами в американському штаті Делавер проти правої подкастерки Кендіс Оуенс через твердження, що Бріджит Макрон може бути чоловіком.

Раніше стало відомо, що податкова служба Франції помилково записала Бріджит Макрон як чоловіка на імʼя Жан-Мішель. Це зробила пара французів з острова Корсика, які вказали Бріджит Макрон у своїй податковій декларації в категорії "особи з інвалідністю, які перебувають на утриманні". Жан-Мішель Троню є двоюрідним братом Бріджит Макрон. Пара після свого вчинку висловила жаль та перепросила, але Бріджит Макрон подала до суду щодо компенсації за образу.