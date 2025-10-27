У Франції судять 10 людей за кіберцькування першої леді Бріджит Макрон

У Парижі триває судовий процес проти десяти осіб, яких звинувачують в онлайн-домаганнях щодо першої леді Франції Бріджит Макрон. Вони звинувачували її у тому, що вона нібито чоловік.

Про це пише The Guardian.

Судовий процес у Франції розпочався майже одночасно з позовом про наклеп у США наприкінці липня 2025 року у зв'язку з поширеною в Інтернеті чуткою про те, що Бріжит Макрон народилася чоловіком.

Судовий процес у Франції щодо онлайн-домагань відбувається окремо від судового розгляду в США. Позов у цій справі Бріджит Макрон подала ще у 2024 році. Десятьох обвинувачених – вісім чоловіків та дві жінки віком від 41 до 60 років – судять у кримінальному суді Парижа за звинуваченням в онлайн-домаганнях, спрямованих проти Бріжит Макрон. У разі винесення вини їм загрожує до двох років позбавлення волі.

Підозрювані відкидають звинувачення. Прокуратура висунула їм звинувачення у різноманітних зловмисних коментарях проти Бріджит Макрон, серед яких навіть "звинувачення" її у педофілії через нібито приховування статі.

Твердження про те, що Бріджит Макрон нібито приховала свою стать та народилася чоловіком, зʼявились у 2017 році, після першого обрання Еммануеля Макрона. Хибна теорія про стать Бріжит Макрон поширилася частково тому, що стосунки Макронів вже давно були темою коментарів в Інтернеті. Бріджит Макрон є старшою від свого чоловіка Еммануеля на 24 роки.

Раніше стало відомо, що податкова служба Франції помилково записала Бріджит Макрон як чоловіка на імʼя Жан-Мішель. Це зробила пара французів з острова Корсика, які вказали Бріджит Макрон у своїй податковій декларації в категорії "особи з інвалідністю, які перебувають на утриманні". Жан-Мішель Троню є двоюрідним братом Бріджит Макрон. Пара після свого вчинку висловила жаль та перепросила, але Бріджит Макрон подала до суду щодо компенсації за образу.