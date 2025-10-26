Перейти до основного змісту
Першу леді Франції записали іменем її брата на сайті податкової. Це був "жарт"
Першу леді Франції записали іменем її брата на сайті податкової. Це був "жарт"

Юлія Кузьменко
Перша леді Франції Бріджит Макрон
Перша леді Франції Бріджит Макрон. AP/Stephanie Lecocq

Перша леді Франції Бріджит Макрон у реєстрі податкової служби країни була підписана як Жан-Мішель — так звати її брата. Вона з адвокатом ініціювала розслідування про це на тлі 5-річних конспірологічних теорій, що Бріджит нібито є чоловіком.

Про це йдеться в документальному фільмі BFMTV, повна версія якого вийшла ввечері 26 жовтня.

Перша леді виявила помилку, коли заходила на свій особистий профіль на сайті податкової і побачила у своєму електронному кабінеті у верхньому правому куті напис "Жан-Мішель". Вона разом зі своїм адвокатом подала скаргу, щоб було проведено розслідування і з'ясовано, як так сталося.

Слідчі ідентифікували пару Жульєтту і Лорана А. з французького острова Корсика. Подружжя вказало змінене ім'я першої леді у своїй податковій декларації в категорії "особи з інвалідністю, які перебувають на утриманні". Так вони хотіли висловити протест проти політики уряду. У лютому 2025 року Лоран заявив, що шкодує про свій вчинок. Пара визнала, що це був дурний і необдуманий жарт, і їх виправдали, але Бріджит подала апеляцію.

У фільмі також зазначають, що зміна даних Бріджит Макрон — це помилка податкової адміністрації.

Стрічка розповіла про ще одну теорію: нібито справжня Бріджит померла дитиною в 1960-х роках. Її старший брат Жан-Мішель Троню змінив стать у 1980-х і прибрав до себе особистість своєї померлої сестри. Згідно з цією теорією змови. Жодних доказів цьому немає, наголошують дослідники: "Це гірше, ніж вигадки журналістів".

У липні 2025 року дружина президента Франції Емманюеля Макрона подала апеляцію на рішення суду, який виправдав двох жінок, що поширювали дезінформацію про її біографію. До того Апеляційний суд Парижа ухвалив рішення у справі Наташі Рей, яка називає себе незалежною журналісткою, та Амандін Руа (справжнє ім’я — Дельфін Жегюсс). Жінки у відео на YouTube заявляли, що перша леді Франції нібито народилася чоловіком.

Того ж місяця подружжя Макронів подали позов про наклеп проти правої інфлюенсерки Кендіс Оуенс, яка стверджує, що перша леді Франції народилася чоловіком.

