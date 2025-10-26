Першу леді Франції записали іменем її брата на сайті податкової. Це був "жарт"

Перша леді Франції Бріджит Макрон у реєстрі податкової служби країни була підписана як Жан-Мішель — так звати її брата. Вона з адвокатом ініціювала розслідування про це на тлі 5-річних конспірологічних теорій, що Бріджит нібито є чоловіком.

Про це йдеться в документальному фільмі BFMTV, повна версія якого вийшла ввечері 26 жовтня.

Перша леді виявила помилку, коли заходила на свій особистий профіль на сайті податкової і побачила у своєму електронному кабінеті у верхньому правому куті напис "Жан-Мішель". Вона разом зі своїм адвокатом подала скаргу, щоб було проведено розслідування і з'ясовано, як так сталося.

Слідчі ідентифікували пару Жульєтту і Лорана А. з французького острова Корсика. Подружжя вказало змінене ім'я першої леді у своїй податковій декларації в категорії "особи з інвалідністю, які перебувають на утриманні". Так вони хотіли висловити протест проти політики уряду. У лютому 2025 року Лоран заявив, що шкодує про свій вчинок. Пара визнала, що це був дурний і необдуманий жарт, і їх виправдали, але Бріджит подала апеляцію.

У фільмі також зазначають, що зміна даних Бріджит Макрон — це помилка податкової адміністрації.

Стрічка розповіла про ще одну теорію: нібито справжня Бріджит померла дитиною в 1960-х роках. Її старший брат Жан-Мішель Троню змінив стать у 1980-х і прибрав до себе особистість своєї померлої сестри. Згідно з цією теорією змови. Жодних доказів цьому немає, наголошують дослідники: "Це гірше, ніж вигадки журналістів".

У липні 2025 року дружина президента Франції Емманюеля Макрона подала апеляцію на рішення суду, який виправдав двох жінок, що поширювали дезінформацію про її біографію. До того Апеляційний суд Парижа ухвалив рішення у справі Наташі Рей, яка називає себе незалежною журналісткою, та Амандін Руа (справжнє ім’я — Дельфін Жегюсс). Жінки у відео на YouTube заявляли, що перша леді Франції нібито народилася чоловіком.

Того ж місяця подружжя Макронів подали позов про наклеп проти правої інфлюенсерки Кендіс Оуенс, яка стверджує, що перша леді Франції народилася чоловіком.