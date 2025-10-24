Північна Корея будує меморіал солдатам, які загинули на війні РФ проти України

Північна Корея розпочала будівництво меморіалу у Пхеньяні, присвяченого солдатам, які загинули у війні Росії проти України. На тлі цього лідер КНДР Кім Чен Ин привітав "історичний пік" у відносинах з Москвою.

Про це повідомляє Центральне інформаційне агентство Кореї (KCNA).

Будівництво так званого "Меморіального музею бойових подвигів" розпочалося в столиці КНДР. На церемонії закладання фундаменту були присутні Кім Чен Ин та посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора.

Звертаючись до присутніх, Кім назвав майбутній музей "священним місцем, присвяченим безсмертю справжніх патріотів".

У своїй заяві, опублікованій KCNA, лідер КНДР заявив, що війська його країни вже рік перебувають у Курській області Росії, та похвалив їх за допомогу у досягненні "вирішальної перемоги".

"Наші герої знищили диявольських неонацистських загарбників завдяки своєму непохитному духу", — сказав Кім.

Він додав, що відносини між Пхеньяном та Москвою "зараз досягають свого історичного піку". За даними державних медіа, на меморіалі розмістять скульптури, фотографії та твори мистецтва, що зображують бойові дії.

Минулого року Росія та КНДР уклали угоду про стратегічне партнерство, яка зобов’язує кожну сторону надавати військову допомогу в разі нападу на іншу. Окрім того, у Москві відбулася художня виставка, присвячена зв’язкам з Пхеньяном, де зображені північнокорейські та російські солдати.

Що відомо про участь військових КНДР у війні РФ проти України

Північна Корея стала одним з ключових союзників Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, відправивши тисячі солдатів та контейнери зі зброєю.

У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вже відправила до Росії 1 500 своїх спецназівців та планує залучити до війни проти України 12 тисяч військових. Північна Корея відкинула ці звинувачення, назвавши їх "безпідставними чутками".

14 грудня 2024 року президент Зеленський повідомив про перші втрати серед солдатів КНДР у штурмових операціях в Курській області. Він розповідав, що росіяни "буквально спалюють обличчя вбитих північнокорейських військових", щоб приховати їхні втрати.

11 січня 2025 року Збройні сили України взяли в полон у Курській області двох військових з Північної Кореї. Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до цих полонених. У Південній Кореї заявили, що готові забрати полонених солдат КНДР, адже фактично визнають всіх жителів КНДР своїми громадянами.

28 квітня 2025 року Північна Корея офіційно визнала участь своїх військових у війні Росії проти України.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Суспільному розповів, що станом на серпень 2025 року у Росії перебуває близько 11 тисяч військових із КНДР.

За оцінками Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS), у війні проти України загинули близько 2 000 північнокорейських військових.