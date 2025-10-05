Кім Чен Ин оголосив про нові військові заходи у Північній Кореї

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян розробляє нові військові заходи у відповідь на посилення військової присутності США на Корейському півострові.

Про це повідомляє державне агентство KCNA, пише Reuters

Під час виступу на військовій виставці, присвяченій 80-й річниці заснування Трудової партії Кореї, Кім зазначив, що Північна Корея вже розподілила стратегічні ресурси для ключових цілей, пов’язаних із ситуацією в регіоні.

"Пропорційно до зростання сил США в Кореї, наш стратегічний інтерес у регіоні також зріс, і ми відповідно виділили спеціальні засоби для ключових цілей. Наші вороги мають замислитися, у якому напрямку розвивається їхнє безпекове середовище", — заявив Кім Чен Ин.

Він додав, що Північна Корея "безумовно розроблятиме додаткові військові заходи", не розкривши деталей.

За даними південнокорейських чиновників, КНДР посилює військову співпрацю з Росією, надаючи допомогу у війні проти України, зокрема відправляючи війська та артилерію.

Кім також поглиблює союз із Китаєм — нещодавно він відвідав Пекін, де взяв участь у військовому параді з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни разом із Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним.

Що відомо про залучення військових з КНДР у війну проти України

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія та КНДР "нарощують союзництво" і вже йдеться не тільки про постачання зброї, яка використовується проти України, а й про "передачу людей" до російських військ. Вже 14 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея "фактично включилась" у війну проти України.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують воювати в Україні. Згодом ці слова підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін. Сама ж Північна Корея назвала ці повідомлення "безпідставними чутками". Представник Північної Кореї в ООН заявив, що відносини КНДР з Москвою є "легітимними й заснованими на співпраці".

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та північнокорейськими солдатами в Курській області Росії відбулись "перші зіткнення".

14 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про перші втрати серед солдатів КНДР у штурмових операціях в Курській області. Він розповідав, що росіяни "буквально спалюють обличчя вбитих північнокорейських військових", щоб приховати їхні втрати.

11 січня 2025 року Зеленський повідомив, що українські Сили оборони взяли в полон у Курській області РФ двох військових з КНДР. Він також заявляв, що Україна готова передати північнокорейському лідеру Кім Чен Ину цих солдатів.