Нідерланди виділяють 25 мільйонів євро на енергетичну підтримку України
Нідерланди виділяють 25 мільйонів євро на енергетичну підтримку України

Катерина Бельмас
Анастасія Кокалко
Андрій Сибіга, міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (праворуч) та його нідерландський колега Девід ван Віл (ліворуч) під час зустрічі в Києві, 28 жовтня 2025 року. Х / David van Weel

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл оголосив про виділення 25 мільйонів євро для підтримки енергопостачання України.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Зазначається, що кошти спрямують на придбання необхідного обладнання, аварійний ремонт пошкоджених енергообʼєктів та закупівлю газу.

"Я також повідомив свого колегу Андрія Сибігу, що ми робимо більше в енергетичному секторі. Росія навмисно атакує енергопостачання України. Нідерланди виділяють 25 мільйонів євро на обладнання, аварійний ремонт та закупівлю газу. Ми не залишимо наших друзів напризволяще", — написав Віл.

Він також заявив, що потрібно продовжувати чинити тиск на РФ, назвавши це "життєво важливим".

"Ми також повинні забезпечити, щоб російські воєнні злочини не залишилися безкарними. Нідерланди прийматимуть участь в етапах створення трибуналу з питань агресії", — додав очільник МЗС Нідерландів.

Під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Віл повідомив, що сторони обговорили конкретні напрямки для змін, зокрема у сфері енергетичної інфраструктури.

За його словами, нещодавні атаки на газовидобувні об’єкти по всій території України демонструють те, що "Росія навмисно прагне занурити Україну в холод цієї зими".

"Ці напади можуть призвести до того, що 12, 5 мільйона сімей залишаться без електроенергії чи опалення протягом зимових місяців", — додав Віл.

Нагадаємо, зранку 28 жовтня стало відомо, що до Києва з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл.

