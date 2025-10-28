Нідерланди виділяють 25 мільйонів євро на енергетичну підтримку України

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл оголосив про виділення 25 мільйонів євро для підтримки енергопостачання України.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Зазначається, що кошти спрямують на придбання необхідного обладнання, аварійний ремонт пошкоджених енергообʼєктів та закупівлю газу.

"Я також повідомив свого колегу Андрія Сибігу, що ми робимо більше в енергетичному секторі. Росія навмисно атакує енергопостачання України. Нідерланди виділяють 25 мільйонів євро на обладнання, аварійний ремонт та закупівлю газу. Ми не залишимо наших друзів напризволяще", — написав Віл.

Він також заявив, що потрібно продовжувати чинити тиск на РФ, назвавши це "життєво важливим".

"Ми також повинні забезпечити, щоб російські воєнні злочини не залишилися безкарними. Нідерланди прийматимуть участь в етапах створення трибуналу з питань агресії", — додав очільник МЗС Нідерландів.

Під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Віл повідомив, що сторони обговорили конкретні напрямки для змін, зокрема у сфері енергетичної інфраструктури.

За його словами, нещодавні атаки на газовидобувні об’єкти по всій території України демонструють те, що "Росія навмисно прагне занурити Україну в холод цієї зими".

"Ці напади можуть призвести до того, що 12, 5 мільйона сімей залишаться без електроенергії чи опалення протягом зимових місяців", — додав Віл.

Нагадаємо, зранку 28 жовтня стало відомо, що до Києва з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл.