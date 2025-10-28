Перейти до основного змісту
До Києва прибув глава МЗС Нідерландів
НІДЕРЛАНДИДИПЛОМАТІЯПОЛІТИКАПОЛІТИКА

До Києва прибув глава МЗС Нідерландів

Юрій Свиридюк
Розмір шрифту
Девід ван Віл
Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл (крайній праворуч) прибув з візитом до Києва, Україна, 28 жовтня 2025 року. Х/@ministerBZ

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл 28 жовтня прибув з візитом до Києва. Він наголосив, що країна продовжить підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією.

Про це міністр повідомив у соцмережі Х

Повідомляючи про свій візит до української столиці, Давід ван Веел підкреслив, що Нідерланди не залишать Україну. Він наголосив на допомозі в умовах російських атак перед опалювальним сезоном.

"Невинні люди страждають. З наближенням зими сім'ї залишаються без електроенергії та газу. Моє сьогоднішнє послання в Києві: Україна може розраховувати на нашу максимальну підтримку в боротьбі з російським агресором", – повідомив міністр.

Варто зазначити, що візит відбувається напередодні дострокових парламентських виборів у Нідерландах, які мають відбутися вже завтра, 29 жовтня.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок