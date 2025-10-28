Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл 28 жовтня прибув з візитом до Києва. Він наголосив, що країна продовжить підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією.

Про це міністр повідомив у соцмережі Х

Повідомляючи про свій візит до української столиці, Давід ван Веел підкреслив, що Нідерланди не залишать Україну. Він наголосив на допомозі в умовах російських атак перед опалювальним сезоном.

"Невинні люди страждають. З наближенням зими сім'ї залишаються без електроенергії та газу. Моє сьогоднішнє послання в Києві: Україна може розраховувати на нашу максимальну підтримку в боротьбі з російським агресором", – повідомив міністр.

Варто зазначити, що візит відбувається напередодні дострокових парламентських виборів у Нідерландах, які мають відбутися вже завтра, 29 жовтня.