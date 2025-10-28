Бюро економічної безпеки (БЕБ) запустило у месенджері Telegram бот StopShadowBot. Сервіс спрямований на детінізацію українського ринку електроніки й техніки. Відтепер люди матимуть можливість анонімно повідомити про випадки продажу таких товарів без чека або з нефіскальним чеком.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Там розповіли, що у StopShadowBot можна надіслати фото, опис порушення та локацію точки продажу для швидкого реагування.

"Після отримання відповідної інформації фахівці БЕБ зможуть оперативно її проаналізувати та вжити заходів зі встановлення фактів ухилення від сплати податків та сірого імпорту ґаджетів", — йдеться в повідомленні.

За словами директора відомства Олександра Цивінського, ця ініціатива є частиною масштабного проєкту БЕБ "Економічний щит України", про запуск якого було оголошено 20 жовтня.

"Рівні правила для всіх — основа чесного ринку. І ми не можемо допустити, щоб тіньові схеми визначали умови ринку, були конкурентною перевагою в бізнесі. Тому рішуче протидіємо сірому імпорту та ухиленню від сплати податків. Адже це — питання не лише справедливості, а й національної економічної безпеки", — сказав він.

Рішення про запуск телеграм-бота ухвалили після проведення круглого столу щодо актуальних викликів, пов’язаних із протиправними схемами в галузі продажу техніки та електроніки. Тож запуск StopShadowBot став продовженням системної роботи БЕБ у детінізації цієї сфери. Сервіс вже працює і доступний за посиланням.

Наприкінці серпня 2025 року Мінекономіки інтегрувало віджет "Пульс" на свій офіційний сайт і портал електронних сервісів відомства. Завдяки йому бізнес має зворотний зв'язок із державою.