На сайті Мінекономіки з'явився віджет "Пульс" для бізнесу: що відомо

Міністерство економіки України інтегрувало віджет "Пульс" на свій офіційний сайт та портал електронних сервісів відомства. Завдяки йому бізнес матиме зворотний зв'язок із державою.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Там розповіли, що наразі у шести регіонах України "Пульс" працює як повноцінна CRM-система для обробки звернень. Стверджується, що це дозволяє обласним військовим адміністраціям не лише отримувати "сигнали" від підприємців, а й системно з ними працювати.

Щоб скористатися сервісом, потрібно:

зайти на сайт Мінекономіки, або на портал електронних сервісів;

натиснути на іконку віджета "Пульс", розташовану з правого боку екрана;

поставити оцінку та залишити коментар, в якому описати ваше бачення викликів, які стоять перед бізнесом, запропонувати рішення або повідомити про системні перешкоди.

Віджет "Пульс". скриншот з сайту Мінекономіки

У відомстві закликали бізнес-спільноту, яка працює в Україні активно долучатися до користування "Пульсом".

"Реальні дані підприємців допоможуть нам визначати наявні проблеми та приймати рішення, що сприятимуть розвитку бізнесу і покращенню бізнес-клімату в Україні", — додали у Мінекономіки.