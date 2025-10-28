Землетрус у Туреччині: інформації про постраждалих українців немає

Інформація про громадян України серед постраждалих внаслідок землетрусу у Туреччині до Генерального консульства України в Стамбулі не надходила.

Про це Суспільному повідомили у Міністерстві закордонних спав України.

"Інформація щодо наявності громадян України серед постраждалих до Генерального консульства України в Стамбулі не надходила. Водночас установа продовжує моніторинг безпекової ситуації", — сказали у відомстві.

27 жовтня на заході Туреччини стався землетрус магнітудою 6,1 бала, який відчувався в Стамбулі. Є руйнування, про жертви не повідомляли. В країні запровадили план реагування на надзвичайні ситуації.

Попередні землетруси в Туреччині

28 вересня у північно-західній частині Туреччини в місті Сімав в провінції Кютах’я стався землетрус магнітудою 5,4. Попередньо обійшлося без жертв. За даними агентства з надзвичайних ситуацій AFAD, землетрус стався у на глибині 8 кілометрів.

На початку серпня 2025 року в північно-західній провінції Туреччини Баликесір також стався землетрус магнітудою 6,1,бала внаслідок чого загинула одна людина та щонайменше 29 отримали поранення.

У лютому 2023 року землетрус магнітудою 7,8 бала в Туреччині забрав життя понад 53 тисяч людей та зруйнував або пошкодив сотні тисяч будівель в 11 південних та південно-східних провінціях. Ще 6 тисяч людей загинули в північних районах сусідньої Сирії.