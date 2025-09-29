У Туреччині стався землетрус: попередньо обійшлося без жертв

У північно-західній частині Туреччини в неділю, 28 вересня, стався землетрус магнітудою 5,4. Попередньо обійшлося без жертв.

Про це повідомляє Assosiated Press.

За даними агентства з надзвичайних ситуацій AFAD, землетрус стався у місті Сімав в провінції Кютах’я на глибині 8 кілометрів. Поштовх відбувся о 12:59 за місцевим часом та супроводжувався афтершоком силою 4,0.

За даними медіа, землетрус також відчувався в Стамбулі – найбільшому місті Туреччини, розташованому приблизно за 100 кілометрів на північ.

Туреччина розташована на великих тектонічних розломах, тому землетруси у країні стаються часто.

На початку серпня 2025 року в північно-західній провінції Туреччини Баликесір також стався землетрус магнітудою 6,1, внаслідок чого загинула одна людина та щонайменше 29 отримали поранення.

У лютому 2023 року землетрус магнітудою 7,8 у Туреччині забрав життя понад 53 тисяч людей та зруйнував або пошкодив сотні тисяч будівель в 11 південних та південно-східних провінціях. Ще 6 тисяч людей загинули в північних районах сусідньої Сирії.