Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що від початку повномасштабної війни в Україні російські війська вбили 661 українську дитину. Також внаслідок російських обстрілів поранено 2203 дитини.

Такі дані він оприлюднив у Telegram 27 жовтня.

За словами очільника генпрокуратури, загалом правоохоронці розслідують 5363 кримінальні провадження за фактами цих злочинів.

"За цей час РФ: вбила 661 дитину; поранила 2203 дітей; зруйнувала чи пошкодила понад 4500 шкіл, дитсадків та 1294 лікарні; викрала і депортувала понад 19 тисяч українських дітей; здійснила щонайменше 23 випадки сексуального насильства проти дітей", — йдеться у дописі Кравченка.

Він наголосив, що кожна така справа — це свідчення цілеспрямованої політики терору, спроби знищити українців як націю.

"Резолюція Ради безпеки ООН №1261 визначає шість найтяжчих злочинів проти дітей під час війни. І всі шість — Росія чинить щодня, у нас, на очах у світу", — додав генпрокурор.

За даними ООН у вересні 2025 року через російські обстріли в Україні загинули щонайменше 214 цивільних, ще 916 — зазнали поранень.