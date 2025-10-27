Дощі та вітер: якою буде погода в Україні 28 жовтня

У вівторок, 28 жовтня, на переважній більшості територій України буде хмарна й дощова погода.

Про це у Telegram повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Практично повсюди 28 жовтня або хмарно, або з дощами — словом, вогка погода. У Карпатах з мокрим снігом. На заході та півночі України західний вітер буде рвучким, часом із поривами до 15 метрів за секунду", — йдеться у її дописі.

За словами Діденко, температура повітря в Україні становитиме +9 — +12 градусів, на заході — +7 — +10, на півдні та південному сході — +11 — +16 градусів.

За прогнозом синоптикині, у Києві у вівторок місцями пройде невеликий дощ. Також у столиці буде вітряно, а стовпчики термометрів вночі показуватимуть +5 градусів, а вдень — +10 — +11 градусів. Вона додала, що вже починаючи з четверга, 30 жовтня, в Україну прийде потепління.