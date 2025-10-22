В Ісландії уперше помітили комарів, це свідчить про зміни клімату

В Ісландії виявили три екземпляри комарів. Раніше ця країна і континент Антарктида були місцями, де не жили популяції цих комах.

Про це йдеться в матеріалі Гелени Гортон, репортерки британського The Guardian з питань довкілля.

Глобальне потепління перетворює Ісландію на місцевість, яка є дедалі більш сприятливою для комах. Ісландія теплішає в чотири рази швидше, ніж решта північної півкулі. Льодовики тут тануть, а у водах знаходять рибу, притаманну теплішим кліматичним умовам, як-от скумбрія.

Ісландський фотограф Бйорн Хялтасон знайшов комарів, опублікував інформацію про це у Facebook-групі "Комахи в Ісландії" та відправив екземпляри до Інституту природничих наук Ісландії, де їх ідентифікували.

Вчені вже деякий час прогнозували, що в Ісландії можуть оселитися комарі, адже тут є багато боліт і ставків — місця для розмноження. Однак багато видів комарів раніше не змогли б вижити в суворих кліматичних умовах.

Маттіас Альфредссон, ентомолог з Інституту природничих наук, ідентифікував комах.

"У Кідафеллі, Кйосі, було знайдено три екземпляри Culiseta annulata, дві самки і один самець. Всі вони були зібрані з винних мотузок під час винного мотузкування, метою якого було привабити метеликів", — розповів науковець.

Вид комарів, який зафіксували в Ісландії, добре адаптований до холодів і може вижити в ісландських умовах, перезимувавши в підвалах і сараях.