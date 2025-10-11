У Каліфорнії вертоліт упав поблизу пляжу: п’ятеро людей госпіталізовані

У суботу вдень в американському місті Гантінгтон-Біч у Каліфорнії впав гелікоптер в багатолюдному прибережному районі. Внаслідок інциденту п’ятеро людей потрапили до лікарні.

Про це повідомляє СВS News.

За даними пожежної служби, аварія сталася після 14:00 за місцевим часом поблизу перехрестя.

На борту вертольота перебували двоє людей — їх успішно витягнули з уламків. Також постраждали троє перехожих, які перебували на вулиці під час падіння. Усі п’ятеро постраждалих госпіталізовані, про їхній стан наразі не повідомляється.

Поліція перекрила рух, розпочавши розслідування причин катастрофи. Влада закликала мешканців і туристів уникати району падіння та користуватися об’їзними шляхами.

Очевидці опублікували у соцмережах відео моменту падіння, на якому видно, як вертоліт кілька разів обертається у повітрі, перш ніж врізатися в пальми та будівлю біля узбережжя.

Причини аварії наразі з’ясовуються.