Поблизу Шарм-ель-Шейха в автотрощі загинули троє катарських дипломатів

Троє дипломатів із Катару загинули, а ще двоє зазнали поранень унаслідок автокатастрофи неподалік єгипетського курортного міста Шарм-ель-Шейх.

Про це повідомили два джерела у службах безпеки Єгипту агентству Reuters.

За попередніми даними, автомобіль дипломатів перекинувся на повороті дороги приблизно за 50 кілометрів від Шарм-ель-Шейха. Обставини аварії наразі з’ясовуються.

Невідомо, чи були загиблі членами переговорної групи Катару, яка разом із єгипетськими представниками в Шарм-ель-Шейху брала участь у досягненні цього тижня першої фази мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС, розробленої за ініціативи президента США Дональда Трампа.

На понеділок у Шарм-ель-Шейху заплановано проведення міжнародного саміту, який має фіналізувати домовленості щодо припинення війни в секторі Гази.