Після запровадження санкцій Міністерством фінансів США проти двох найбільших російських нафтових компаній, у Конгресі активізувалося обговорення нового законопроєкту, який передбачає тарифи на країни, що купують російську нафту.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з Вашингтона.

Ініціатор законодавчої ініціативи, сенатор Ліндсі Грем, заявив, що “час настав”, і якщо Індія, Китай, та Бразилія не припинять купувати дешеву російську нафту, то законопроект його авторства дозволить "запроваджувати тарифи проти тих, хто підтримує російську військову машину і не допомагає Україні".

“Це не мій закон, це наш закон – час прийшов і я сподіваюсь, що лідери республіканської більшості погодяться із тим, що час прийшов. Треба подивитися що відбуватиметься у Китаї (після санкцій Міністерства фінансів США - ред) і якщо не буде жодних змін, то Конгрем має сфокусуватися на збільшенні тиску на Росію щоб припинити цю війну", — сказав Грем.

За його словами, законопроєкт має 85 кооспонсорів, серед яких є представники обох партій.

Лідер республіканської більшості у Сенаті Джон Тун наголосив, що законодавча ініціатива перш за все має буде скоординована із Білим домом, адже йдеться про надання адміністрації Трампа "додаткових інструментів, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів".

За його словами законопроект про додаткові санкції підтримує зокрема і президент Трамп, тому процес розгляду активізується найближчим часом у координації із автором, сенатором від республіканців, Ліндсі Гремом.

“Я думаю що є речі які вони б (Білий дім — ред) хотіли бачити вбудовані у цей законопроект, але якщо говорити загалом – то так, президент підтримує законопроект про санкції, адже йдеться про інструменти і важелі впливу для закінчення війни. Ми в діалозі із сенатором Гремом – він буде лідирувати цей напрямок” – заявив Тун.

Республіканський сенатор Роджер Маршалл наголосив, що санкцій Міністерства фінансів недостатньо без зменшення закупівель російських енергоносіїв з боку Європи.

“Мені здається цього недостатньо. 40-50% російського натурального газу експорту закуповуються ЄС. Найбільші – Франція та Бельгія – між усіх країн НАТО. Вони фінансують війну Путіна” – заявив Маршал у коментарі Суспільному.

Автор законодавчої ініціативи від демократичної партіЇ, сенатор-демократ Річард Блументаль, назвав санкції Міністерства фінансів "позитивним кроком", але закликав до ширших санкцій проти покупців російських енергоресурсів, включно з Китаєм, Індією, Бразилією та Угорщиною.

"Вони підживлюють російську військову машину. Нам потрібні вторинні санкції, які б зупинили цей потік грошей", — сказав Блументаль, наголошуючи на необхідності ухвалення закону про санкції.

Серед критиків обмеженої дії нових санкцій щодо Росії адміністрації Трампа також і сенаторка Елізабет Воррен, яка зауважила, що накладені напередодні санкції мають досить обмежену дію та запізнілі у часі.

“Дональд Трамп відмовляється накладати на Росію змістовні санкції протягом п'яти місяців, я радію, що він рухається у правильному напрямку, але їх мало б бути більше, і це мало б бути раніше”, – сказала Воррен.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що не бачив тексту санкцій запроваджених напередодні Міністерством фінансів, але підтримує ідею "сильних та руйнівних" санкцій на розгляді Сенату.