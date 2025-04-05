Камала Гарріс назвала дії Трампа "загрозами конституції"

Ексвіцепрезидентка США та кандидатка у президенти США на виборах 2024 року Камала Гарріс назвала дії президента Дональда Трампа "загрозами конституції".

Про це вона заявила на саміті "Leading Women Defined", передає MSNBC.

За словами Камали Гарріс, повернення Трампа в Овальний кабінет викликало "велике відчуття страху".

"Було багато речей, про які ми знали, що стануться. Ми бачимо, як організації мовчать. Ми бачимо тих, хто капітулює перед явно неконституційними погрозами. І це те, що ми спостерігаємо щодня протягом останніх кількох місяців у нашій країні, і це, зрозуміло, викликає сильне відчуття страху", — наголосила у своїй промові Камала Гарріс.

Раніше стало відомо, що Камала Гарріс залишається найпопулярнішою претенденткою на участь у праймериз Демократичної партії 2028 року. Гарріс підтримують 36% виборців-демократів та незалежних, які схиляються до Демократичної партії й мають право голосу на праймериз 2028 року.

На другому місці — колишній міністр транспорту США Піт Буттіджич із 10% підтримки. Минулого тижня він оголосив, що не балотуватиметься на жодну посаду в Мічигані у 2028 році.