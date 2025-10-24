Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками засідання Коаліції охочих повідомив, що її учасники погодили новий план підтримки України, який містить п’ять пунктів. Зокрема, документ передбачає посилення протиповітряної оборони, розблокування заморожених активів РФ та передачу далекобійного озброєння.

Про це він сказав під час пресконференції по завершенні зустрічі лідерів Коаліції охочих у Лондоні 24 жовтня.

"Наша коаліція готова працювати далі для того, щоб посилити тиск на Путіна на полі бою, а також на його військову економіку, щоб підштовхнути його до столу переговорів. Ми разом розробили конкретний план до кінця року", — сказав Стармер.

Документ передбачає такі кроки:

Вилучення російської нафти та газу з глобальних ринків

"Ми заохочуємо всіх запровадити ці санкції, зменшити залежність від газу. Ми також закликаємо треті країни припинити купівлю російських ресурсів, затьмарених і закривавлених війною", — сказав британський прем'єр.

Розблокування мільярдів євро заморожених активів Росії для допомоги Україні

"Саме Росія повинна платити за все, що вона зробила і знищила в Україні. Тому нам треба зробити все, щоб репарації і фонди залишалися в Україні", — додав Стармер.

Зміцнення протиповітряної оборони України

"Ми оголошуємо зараз також про збільшення програми в Британії для того, щоб надати Україні 5000 нових ракет багатоцільового призначення. Це надає також робочі місця в Белфасті і в інших містах країни. І це зміцнює ППО України на зиму", — сказав Стармер.

Посилення тиску на очільника Кремля Володимира Путіна, зокрема, шляхом надання Україні далекобійного озброєння

Продовження роботи над гарантіями безпеки для України

"Ми будемо продовжувати нашу роботу щодо гарантій безпеки, включаючи також багатонаціональні сили в Україні, щоб забезпечити сталий і справедливий мир в Україні", — додав премʼєр Британії.

Нагадаємо, 24 жовтня, світові лідери зібралися в Лондоні на зустріч Коаліції охочих, щоб обговорити посилення тиску на Росію та шляхи подальшої допомоги Україні. Захід відбувався як очно, так і віртуально.

Перед засіданням Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Це вже третя зустріч лідерів цього року. Згодом глава держави прибув до резиденції очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера.