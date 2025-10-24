Перейти до основного змісту
Перед засіданням Коаліції охочих у Лондоні Зеленський прибув до резиденції британського премʼєра Стармера
ВЕЛИКА БРИТАНІЯУКРАЇНАЗеленськийВторгнення Росії в УкраїнуПОЛІТИКАСВІТ

Перед засіданням Коаліції охочих у Лондоні Зеленський прибув до резиденції британського премʼєра Стармера

Важливо
Дмитро Михайлов
Валерія Пашко
Розмір шрифту

Президент Володимир Зеленський перед засіданням Коаліції охочих, яке сьогодні, 24 жовтня, відбудеться у Лондоні, прибув до резиденції очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера.

Про це із Лондона повідомляє кореспондентка Суспільного.

Новина доповнюється…

Останній саміт Коаліції охочих відбувся 4 вересня у Парижі. Тоді за його підсумками президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн об'єднання погодилися або відправити війська в Україну або надати засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на суші, морі або в небі. За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди.

Топ дня
Вибір редакції
На початок