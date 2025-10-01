РФ залучила тисячі працівників з КНДР, які виготовляють ударні дрони — Гнатов

Влада РФ залучила близько 20 тисяч працівників з КНДР для виготовлення товарів, які призначені для військових цілей, але ці дані потребують уточнення. Зокрема йдеться про виробництво ударних БПЛА "Герань".

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов.

За його словами, серед іншого північнокорейці виготовляють ударні дрони "Герань" в Єлабузі, що у російській Республіці Татарстан.

На запитання, де наразі перебувають солдати з КНДР, яких Кремль залучав до боїв проти ЗСУ у Курській області, генерал-майор відповів, що "певний контингент" утримується у цьому регіоні РФ.

"Проводяться з ними заходи підготовки. Позиціонують вони, що нібито це інженерні підрозділи, які зайшли для проведення заходів з розмінування території... На передньому краї ми їх не спостерігаємо, залучення безпосередньо в бойові дії ми поки теж не спостерігаємо. Але контингенти є", — сказав очільник Генштабу ЗСУ.

У серпні 2025 року BBC повідомляло, що РФ найняла 10 тисяч робітників із КНДР і планує найняти до 50 тисяч. Вони працюють на будівництвах, швейних фабриках та заводах.

Що відомо про участь військових КНДР у війні Росії проти України

У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вже відправила до Росії 1 500 своїх спецпризначенців та планує залучити до війни проти України 12 тисяч військових. Північна Корея відкинула ці звинувачення, назвавши їх "безпідставними чутками".

14 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея "фактично включилась" у війну проти України. 17 жовтня 2024 Очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують воювати в Україні.

5 листопада 2024 міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та північнокорейськими солдатами в Курській області Росії відбулись "перші зіткнення".

14 грудня 2024 Президент Володимир Зеленський заявив, що є попередні дані про те, що Росія почала використовувати військових із Північної Кореї у штурмових операціях у Курській області, і серед них вже є втрати.

11 січня 2025 року Збройні сили України взяли в полон у Курській області двох військових з Північної Кореї. Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до цих полонених. У Південній Кореї заявили, що готові забрати полонених солдат КНДР, адже фактично визнають всіх жителів КНДР своїми громадянами.

Станом на середину січня 2025 року у Курській області Росії загинули близько тисячі північнокорейських військових, які брали участь у війні проти України.

28 квітня 2025 року Північна Корея офіційно визнала участь своїх військових у війні Росії проти України.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Суспільному розповідав, що станом на серпень 2025 року у Росії перебувало близько 11 тисяч військових із КНДР.