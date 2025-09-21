У Пхеньяні помічено активні приготування до військового параду з нагоди 80-ї річниці заснування Трудової партії Кореї. Є припущення, що на урочистості може приїхати лідер КНР Сі Цзіньпін.
Про це пише Yonhap із посиланням на урядове джерело та супутникові знімки.
Північна Корея планує відзначити 80-ту річницю заснування своєї правлячої партії 10 жовтня. Цю дату країна традиційно святкує військовими парадами та масовими виступами, особливо у ювілейні роки.
За даними урядового джерела, з липня на полі для військових парадів поблизу аеропорту Мірім у Пхеньяні зафіксовано значні скупчення особового складу, техніки та транспорту. Серед обладнання — пускові установки для транспортування і монтажу ракетних комплексів.
Масштаби підготовки, за словами співрозмовника, перевищують рівень попередніх років. Востаннє великий парад у КНДР відбувся у вересні 2023-го з нагоди 75-річчя проголошення держави.
Очікується, що цього року на святкування запросять закордонних високопосадовців. У медіа поширюються припущення, що серед гостей може бути лідер Китаю Сі Цзіньпін. Під час нещодавньої зустрічі в Пекіні китайський лідер заявив про намір посилити обмін на високому рівні з Пхеньяном.
За словами джерела, уряд уважно стежить за розвитком ситуації та можливим приїздом іноземних делегацій на ювілейні урочистості.