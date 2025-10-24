Графіки погодинних знеструмлень діють у більшості областей України

Графіки погодинних відключень електроенергії 24 жовтня діятимуть у Києві та 12 областях України з 07:00 до 23:00.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики та Укренерго зранку 24 жовтня.

Російські війська атакували енергообʼєкти у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Сумській областях. Складною залишається ситуація на Чернігівщині. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

Через попередні атаки на енергосистему 24 жовтня з 07:00 до 23:00 у 12 регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно.

"Також у цей же період на всій території України діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", — попереджають в Укренерго.

Там зазначили, що споживання електроенергії тримається на високому рівні.

Енергетики закликають громадян максимально обмежити користування потужними електроприладами до 23:00. Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому споживачам радять стежити за повідомленнями місцевих обленерго.

У ніч на 24 жовтня Росія запустила по Україні 128 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили 72 дронів.