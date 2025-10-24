48 мішків: у Мексиці виявили поховання з людськими рештками

У Мексиці на території муніципалітету Сапопан у штаті Халіско знайшли поховання із людськими рештками, що зберігалися у 48 мішках.

Про це повідомляє газета Tribuna de Mexico з посиланням на місцеву владу.

Цю ділянку з похованням виявили активісти руху Guerreros Buscadores 26 вересня, проте відомо про це стало лише зараз.

Наразі правоохоронці виявили мішки з фрагментами кісток та людськими рештками, які аналізує Інститут судових наук Халіско. Розслідування має на меті встановити особи жертв та обставини їхньої смерті.

Керівниця Спеціальної прокуратури з питань зниклих безвісти осіб Бланка Трухільйо пояснила, що розслідування на місці події триває та не заперечила ймовірності виявлення більшої кількості фрагментів.

Офіційні дані свідчать, що в штаті Халіско налічують понад 15 900 зниклих безвісти людей, і фахівці пов'язують цю кількість з діяльністю організованих злочинних угруповань у регіоні.