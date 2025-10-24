У ніч на 24 жовтня українська ППО знешкодила 72 російські дрони — Повітряні сили

У ніч на 24 жовтня Росія запустила по Україні 128 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 72 БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий російський повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00 ранку, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БПЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Унаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання 47 ударних БПЛА на 10 локаціях. У Повітряних силах додали, що в українському повітряному просторі досі знаходяться декілька дронів, бойова робота триває.