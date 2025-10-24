Влада РФ заявила про дронову атаку на Москву та Московську область, яка сталась рано вранці 24 жовтня. Зокрема у місті Красногорськ, що поблизу російської столиці безпілотник влучив у житловий будинок, внаслідок чого є постраждалі.

Про це у Telegram повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

За його словами, у Красногорську дрон залетів у квартиру на 14-му поверсі. Постраждали п'ятеро людей, серед яких — дитина.

"Чотири людини оперативно доставлені до лікарень, де їм надається необхідна медична допомога. Трьох дорослих госпіталізовано до Красногірської міської лікарні №1, дитину — до Центру ім. Рошаля. У дорослих – черепно-мозкові травми, переломи та уламкові поранення, у дитини – вивих коліна та легкі травми гомілки", – написав посадовець.

Воробйов додав, що на місці події працюють голова міського округу, правоохоронці та надзвичайники.

Як повідомили російському інформагентству ТАСС в оперативних службах РФ, в будинку через вибух пошкоджено три квартири будинку. Було евакуйовано 70 людей. Водночас російські "РИА Новости" повідомляють, що люди евакуйовувались самостійно.

Голова Красногорська Дмитро Волков повідомив у Telegram, що на місці інциденту розгорнуть оперативний штаб.

Своєю чергою очільник Москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО Міноборони РФ нібито збили три безпілотники, які летіли на Москву, додавши, що на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

Вранці у російському Міноборони прозвітували, що у ніч проти 24 жовтня російська ППО нібито збила 111 БПЛА на 12 регіонами РФ, а також над окупованим Кримом та акваторією Азовського моря. Згодом там додали з 7:00 до 8:00 ранку за московським часом протиповітряна оборона нібито знищила ще 25 дронів над п'ятьма областями країни.