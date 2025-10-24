Прем'єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер виступив за обмеження в'їзду до Німеччини для молодих українських чоловіків. На його думку, вони мають залишатися в Україні для її захисту.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bild, уривок з якого опублікували 23 жовтня.

Політик пов'язав це питання зі скасуванням соціальних виплат (Bürgergeld) та можливим обмеженням Директиви ЄС про тимчасовий захист.

"Нікому не допоможе, якщо ще більше молодих людей з України приїдуть до Німеччини замість того, щоб захищати свою батьківщину", — заявив Зьодер.

Він зазначив, що Німеччина надає Україні повну підтримку зброєю, грошима та гуманітарною допомогою, "однак потрібні ще українські солдати, щоб захищати свою країну".

За словами Зьодера, солідарність "вимагає чітких правил і відповідальності з обох сторін". Він запропонував — якщо Україна сама "добровільно" не розвʼяже це питання, то це "мають бути обмеження на рівні ЄС".

Це не перша подібна заява баварського прем'єра. 20 жовтня, після засідання правління ХСС, Зьодер вже висловлювався на підтримку обмежень. Тоді він заявив про потребу "розумних і чітких правил", що, за його словами, означає "закрити тему з громадянською допомогою" та обмежити притік українських мігрантів.

Що відомо про українських біженців у Німеччині

15 жовтня Міністерство внутрішніх справ ФРН повідомило про значне зростання кількості прохань про тимчасовий захист від молодих українців. Після того, як у серпні Київ скасував заборону на виїзд для чоловіків віком від 18 до 22 років, кількість прохань від цієї групи зросла приблизно зі 100 до 1000 на тиждень.

Загальна кількість громадян України, які шукають захисту в ФРН, також збільшилася. За даними МВС, у травні 2025 року було зареєстровано 7 961 людину, у серпні — 11 277, а у вересні — 18 755. Українці в Німеччині отримують посвідку на проживання відповідно до §24 Закону про перебування, що дає їм право на негайний доступ до ринку праці та соціальних пільг.