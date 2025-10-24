Адміністрація Дональда Трампа готує масштабний план, який відкриє майже всі прибережні води Сполучених Штатів для нового буріння на нафту, попри опір губернаторів низки штатів та критику природоохоронців.

Про це пише Bloomberg.

Проєкт передбачає продаж ліцензій на буріння у водах Атлантичного, Тихого та Північного Льодовитого океанів, а також у Мексиканській затоці. Зокрема, до плану входять райони поблизу південного сходу США — ті самі, які сам Трамп обіцяв захистити від видобутку під час виборчої кампанії 2020 року.

За даними Bloomberg, документ розроблено Бюро з управління океанічною енергетикою Міністерства внутрішніх справ США. Він пропонує провести серію аукціонів із продажу прав на буріння у 2026–2031 роках і має замінити чинну п’ятирічну програму, ухвалену за президентства Джо Байдена.

Представники Міністерства відмовилися коментувати деталі, але зазначили, що "країна перебуває в умовах енергетичної надзвичайної ситуації, і всі варіанти — включно з морським бурінням — розглядаються як можливі рішення".

Екологічні організації різко розкритикували ініціативу. На їхню думку, відкриття прибережних вод поставить під загрозу морські екосистеми та громади, що залежать від туризму.

"Президент Трамп ігнорує позицію місцевих громад і бізнесу, які виступають проти розширення офшорного видобутку", — заявив Джозеф Гордон, представник природоохоронної організації Oceana.

Дані Міністерства свідчать, що нафтові компанії поки що не виявляють великого інтересу до нових ліцензій, зосереджуючись переважно на Мексиканській затоці. На Східному узбережжі потенційні запаси залишаються майже невивченими — більшість даних походить із досліджень 1970–1980-х років.

Більшість прибережних штатів, зокрема Каліфорнія, Орегон, Вашингтон, Массачусетс, Нью-Йорк, Північна та Південна Кароліна, уже заявили про категоричну незгоду з новими планами.

Раніше схожу ініціативу Трамп просував під час свого першого терміну, однак тоді вона була згорнута через спротив штатів, особливо у Флориді. Нині незрозуміло, чи зможе новий план отримати більше підтримки — адже навіть серед республіканців лунають застереження щодо можливих наслідків для океанічної фауни й туризму.

Експерти зазначають, що навіть у разі ухвалення програми нове буріння розпочнеться не раніше ніж за кілька років, адже перед цим потрібні нові сейсморозвідки морського дна та додаткові погодження з Конгресом.