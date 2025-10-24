США відновлюють розвідку нафти в природному заповіднику Аляски

Адміністрація президента США Дональда Трампа відновлює розвідку нафти і газу в Арктичному національному заповіднику дикої природи на півночі Аляски.

Про це пише Reuters.

Рішення дозволяє нафтовим і газовим компаніям знову орендувати землі для розвідки та видобутку вуглеводнів у прибережній зоні заповідника, яку адміністрація Джо Байдена раніше закрила для розробок.

Міністерство внутрішніх справ США повідомило, що повторно відкриє 1,56 мільйона акрів прибережної рівнини ANWR, скасувавши рішення Байдена про обмеження буріння.

У відомстві заявили, що крок "підтримує енергетичну незалежність США, створює робочі місця та стимулює економічне зростання Аляски".

Губернатор Аляски Майк Данліві назвав рішення історичним і подякував президенту Трампу за "виконання обіцянок перед штатом". Водночас екологічні організації, серед яких Alaska Wilderness League, розкритикували цей крок, заявивши, що буріння може знищити одну з найцінніших екосистем планети, де мешкають білі ведмеді, олені-карібу та перелітні птахи.

Попри дозвіл, великі нафтогазові компанії поки не виявляють інтересу до інвестицій у заповідник: торішній аукціон Байдена на 400 тисяч акрів не отримав жодної заявки від бізнесу.

Ці рішення відповідають бажанню Трампа посилити виробництво енергії в США та прийняті за запитом влади Аляски.

Екологи висловили стурбованість щодо наслідків, які це матиме для білих ведмедів та диких північних оленів, що мешкають у цьому районі.