Президент США Дональд Трамп не бачить з боку Росії достатнього інтересу та достатніх дій для руху в напрямку миру, тому США запровадили санкції проти російського нафтового сектора.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

"Президент завжди стверджував, що запровадить санкції проти Росії, коли вважатиме це доцільним і необхідним, і вчора настав цей день. Гадаю, президент також давно висловлював своє розчарування Володимиром Путіним і, відверто кажучи, обома сторонами цієї війни", — сказала вона.

Лівітт зазначила, що за словами Трампа, для укладення хорошої мирної угоди "обидві сторони повинні бути зацікавлені в хорошій мирній угоді".

"І він відчуває, що, на жаль, останнім часом з боку Росії він не бачить достатнього інтересу та достатніх дій для подальшого руху в напрямку миру", – додала вона.

22 жовтня Міністерство фінансів США офіційно оголосило про санкції проти російських нафтових компаній "Роснафта", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. Президент Дональд Трамп сподівається, що це підштовхне РФ до розсудливості.