Місто Делі, столиця Індії, вкотре стикається з густим, токсичним туманом. В регіоні вже тривалий час спостерігається якість повітря, яку спеціалісти відносять до категорій "погана" або "дуже погана".

Про це пише BBC у своєму огляді від 23 жовтня.

Якість повітря у Делі різко погіршилася після Дівалі, одного з найбільших індійських свят. Місцеві медіа повідомляли, що показник якості повітря був найгіршим з тих, що місто переживало за останні чотири роки. Забруднене повітря, яким люди змушені дихати, викликає у мешканців кашель, сльозотечу та задишку. Лікарі кажуть, що тривале перебування в такому середовищі поступово послаблює захист організму, роблячи людей більш схильними до ряду серйозних захворювань.

BBC підкреслює, що для Делі ця проблема є щорічною і передбачуваною, водночас її можна уникнути. Столиця Індії систематично потерпає від токсичного повітря через одразу кілька чинників — це викиди від транспорту, спалювання пожнивних залишків та феєрверків. А оскільки це збігається з початком зими, холодніші температури та низька швидкість вітру утримують шкідливі викиди ближче до землі.

Дані щодо значення різних факторів суперечать один одному. Деякі індійські медіа, посилаючись на дослідницьку компанію, стверджують, що у 2025 році кількість спалювань пожнивних решток зменшилася на 77% через руйнівні повені, які знищили більшу частину врожаю. На їхню думку, основною причиною якості повітря є в першу чергу використання феєрверків. Однак офіційні дані штату Пенджаб свідчать про інше: за даними регіональної ради з контролю за забрудненням, кількість спалювання залишків за останні 10 днів зросла втричі.

Останні кілька років індійська влада проводила кампанії, спрямовані на привернення уваги до шкідливого впливу спалювання стерні та заохочувала фермерів використовувати замість цього техніку. Зусилля дали певний результат: наприклад, на фермах в Пенджабі кількість пожеж зменшилася до 10 909 випадків у 2024 році проти 36 663 у 2023. Але попри це спалювання продовжується, тому що залишається найдешевшим способом очищувати поля. Хоча декілька урядів поспіль говорили про надання техніки та фінансових стимулів заради запобігання спалюванням, на практиці змінилося мало що.

Інший важливий фактор, на який звертає увагу BBC, — це масове використання індійцями феєрверків. За кілька днів до Дівалі Верховний суд Індії пом'якшив п'ятирічну заборону на продаж і використання феєрверків у Делі та прилеглих до міста районах. Суд дозволив використовувати менш токсичні "зелені феєрверки" протягом шести годин у два святкових дні.

Експерти розкритикували це рішення, заявивши, що "зелені феєрверки" так само виділяють шкідливі частинки та забруднюють повітря лише на 20-30% менше за звичайні. Окрім того, обмеження відкрито ігнорувалися: у багатьох районах столиці феєрверки починалися рано вранці та тривали далеко за північ.

Уряди Делі та Пенджабу перекладають відповідальність за ситуацію один на одного. Міністр охорони навколишнього середовища Делі Манджиндер Сінгх Сірса звинуватив чиновників Пенджабу в тому, що вони "змушують фермерів спалювати стерню", щоб навмисно погіршити якість повітря в столиці. Партія Аам Аадмі (AAP), яка керує Пенджабом, відкинула ці звинувачення і натомість звинуватила уряд Делі в "брехні про забруднення" та у "грі з життям людей".