У Челябінській області РФ були вибухи на підприємстві, там 9 загиблих

У Копєйську, місті-супутнику Челябінська РФ, увечері 22 жовтня сталися два вибухи на підприємстві. 9 людей загинули, 5 — постраждали.

Про це повідомив губернатор Челябінської області Олексій Текслер.

Він запевнив, що немає загрози мешканцям міста та цивільним об'єктам і що наразі не підтвердилася версія про приліт БпЛА по підприємству. Правоохоронці встановлюють всі обставини.

Спочатку стався один вибух, на місце прибули надзвичайники, згодом в епіцентрі займання пролунав ще один вибух. Відкрите полум'я на місці пожежі вже ліквідували.

Текслер підтвердив загибель 9 людей, ще п'ятеро — важкопоранені, їх стабілізують у медзакладах. Місцева влада уточнює інформацію про зниклих безвісти на місці вибухів.

Губернатор не уточнив, що за підприємство зазнало руйнувань, але російське онлайн-видання Astra, посилаючись на місцевих очевидців, пише, що вибухи сталися в районі військового заводу "Пластмас", де виробляють вибухівку та боєприпаси.

Місцеві новинні канали також повідомляють, що в деяких жителів Копєйська вибило вікна вибуховою хвилею.