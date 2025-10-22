У ніч на 22 жовтня ударні дрони атакували Саранський механічний завод у республіці Мордовія та Махачкалінський нафтопереробний завод у Дагестані. У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження стратегічних об’єктів на території РФ.

Про це повідомляють російські телеграм-канали та Генштаб ЗСУ.

Зранку, губернатор Мордовії Артем Здунов заявив, що одне з підприємств регіону зазнало пошкоджень через атаку дронів, проте не уточнив, яке саме.

"Сьогодні вночі здійснено масовану атаку ворожих безпілотників на територію Мордовії. В результаті одне з наших підприємств зазнало пошкоджень. На місці працюють екстрені служби, задіяні всі необхідні сили та засоби", — написав Здунов.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, йдеться про Саранський механічний завод, де внаслідок атаки виникла сильна пожежа.

Саранський механічний завод спеціалізується на виробництві обладнання та деталей для різних галузей промисловості, насамперед для машинобудування та частково для оборонного сектору. Підприємство виготовляє механічні вузли, комплектуючі та запасні частини, зокрема для транспортної та спеціальної техніки.

Також про атаку дронів заявив голова Дагестану Сергій Меліков. Він повідомив, що ціллю безпілотників стало "одне з підприємств, постраждалих і руйнувань немає".

За інформацією з місцевих пабліків, дрон влучив на території нафтопереробного заводу ТОВ "Дагнотех" ("Дагестанські нові технології"), який має потужність один мільйон тонн на рік.

У ніч на 22 жовтня в аеропорту Махачкали тимчасово призупинили прийом і відправлення рейсів. Також не працювали летовища в семи російських містах: Краснодарі, Пензі, Пскові, Грозному, Владикавказі, Калузі та Ярославлі.

Згодом, Генштаб ЗСУ підтвердив удари по заводу з виробництва боєприпасів та нафтобазі у Мордовії та Дагестані.

Зокрема, на території Саранського механічного заводу, що виробляє протипіхотні інженерні боєприпаси, комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання, зафіксовано вибухи.

Також у ніч на 22 жовтня Сили оборони атакували Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Влучання зафіксоване в одну з установок переробки. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

"Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об’єм переробки складає до 1 мільйона тонн", — додали в Генштабі.